В Ингушетии вторые сутки не могут потушить пожар на мусорном полигоне
В сельском поселении Нестеровское Малгобекского района Ингушетии уже вторые сутки продолжает тлеть мусорный полигон, площадь горения составляет больше 100 квадратных метров, сообщили газете «Ингушетия» в субботу, 2 сентября, Минприроды региона.
«Мусорные отходы медленно тлеют, выпуская в воздух клубы дыма. Вчера было проведено отсечение от основной массы отходов участков открытого горения. Наблюдается уменьшение площади и количество очагов открытого горения», — рассказал собеседник.
По его словам, на данный момент ожидается прибытие техники с грунтом для засыпки участков тлеющего мусора, чтобы образовалась корка, перекрывающая доступ кислорода к очагам возгорания.
Ранее газета «Ингушетия» сообщала о том, что 1 сентября текущего года в сельском поселении Нестеровское Малгобекского района загорелся мусорный полигон.