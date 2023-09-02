В Ингушетии вторые сутки не могут потушить пожар на мусорном полигоне

«Мусорные отходы медленно тлеют, выпуская в воздух клубы дыма. Вчера было проведено отсечение от основной массы отходов участков открытого горения. Наблюдается уменьшение площади и количество очагов открытого горения», — рассказал собеседник.

По его словам, на данный момент ожидается прибытие техники с грунтом для засыпки участков тлеющего мусора, чтобы образовалась корка, перекрывающая доступ кислорода к очагам возгорания.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала о том, что 1 сентября текущего года в сельском поселении Нестеровское Малгобекского района загорелся мусорный полигон.