В Ингушетии введут учебно-производственные комбинаты для восполнения кадрового дефицита

«Так, была отмечена нехватка кадров, особенно специалистов узкого профиля на производствах региона. Для решения дефицита кадров предложено ввести учебно-производственные комбинаты для школьников и студентов, которые смогут ходить на практику в фабрики, а также создать на базе предприятий отделения, которые будут учить технологии детей», — говорится в сообщении.

Также в рамках совещания подписано соглашение между организацией «Товарищество на вере «Финансовый дом Тасним» и региональным отделением «Деловая Россия» о реализации проекта АСИ «Открыто для всех» для формирования инклюзивного сообщества и организации доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья и их вовлечения в экономическую жизнь.