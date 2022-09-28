Занятость населения

В Ингушетии введут учебно-производственные комбинаты для восполнения кадрового дефицита

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В рамках круглого стола с представителями Агентства стратегических инициатив в Магасе обсудили проблему занятости и подготовки кадров в Ингушетии, сообщает пресс-служба администрации Главы и правительства региона.

«Так, была отмечена нехватка кадров, особенно специалистов узкого профиля на производствах региона. Для решения дефицита кадров предложено ввести учебно-производственные комбинаты для школьников и студентов, которые смогут ходить на практику в фабрики, а также создать на базе предприятий отделения, которые будут учить технологии детей», — говорится в сообщении.

Также в рамках совещания подписано соглашение между организацией «Товарищество на вере «Финансовый дом Тасним» и региональным отделением «Деловая Россия» о реализации проекта АСИ «Открыто для всех» для формирования инклюзивного сообщества и организации доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья и их вовлечения в экономическую жизнь.

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