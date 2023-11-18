Здравоохранение

В Ингушетии выходили 260 недоношенных детей

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За прошедшие 10 месяцев 2023 года медикам республики удалось выходить 260 недоношенных младенцев, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального Минздрава.

«Уход за такими детьми — огромный труд, при выполнении которого требуется высокий профессионализм врачей. Родителям же необходимо оказывать моральную поддержку, чтобы у них не опускались руки и не гасла надежда на лучшее, в связи с этим персоналом перинатального центра республики было организовано мероприятие, приуроченное к Международному дню недоношенных детей», — рассказал собеседник издания.

Отмечается, что мамам недоношенных малышей, проходящим лечение в стенах медицинского учреждения, вручили памятные подарки, что призвано поспособствовать укреплению их морального духа.

Напомним, что Международный день недоношенных детей отмечается ежегодно 17 ноября. Учрежден он был в 2009 году.

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