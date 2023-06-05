ЕГЭ

В Ингушетии выпускники сдают ЕГЭ по истории и физике

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В Ингушетии 922 выпускника сдают ЕГЭ по истории и физике: по истории — 665 участников, по физике — 257.

Как сообщили в Минобрнауки республики, в регионе организовано 6 пунктов проведения экзаменов.

Во всех экзаменационных пунктах ведется видеонаблюдение в онлайн-режиме, используется технология печати контрольных измерительных материалов (КИМ) и сканирования бланков ответов непосредственно в аудиториях. Ход экзаменов контролируют представители Минобрнауки Ингушетии, федеральные общественные наблюдатели и члены государственной экзаменационной комиссии.

Напомним, основной период ЕГЭ-2023 пройдет в этом году с 26 мая по 1 июля. Следующим ЕГЭ для выпускников станет экзамен по обществознанию, он состоится в четверг, 8 июня.

Отмечается, что в Министерстве образования и науки Ингушетии работает телефон горячей линии по вопросам ЕГЭ: 8 (8732) 22-25-73.

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