В Ингушетии вырос спрос на ипотечные кредиты

Отмечается, что при этом средний размер одного займа в январе-июне текущего года составил около 2,4 млн рублей, что на 15% больше значения за такой же период прошлого года.

На начало третьего квартала 2023 года ипотечный портфель жителей региона превысил 3,4 млрд рублей. За год обязательства граждан по ипотеке выросли более чем на треть.

«Мы наблюдаем рост интереса жителей Ингушетии к ипотеке как к инструменту улучшения жилищных условий. Банки предоставляют займы для приобретения различных типов недвижимости, и есть достаточно широкий выбор программ, включая льготные кредиты с господдержкой. В целом это повышает доступность ипотеки, в результате темпы выдач заметно растут», — отметила заместитель управляющего отделением-НБ Ингушетии Южного ГУ Банка России Аза Мамилова.

Почти на 27% выросли в регионе вклады. Так, по данным на 1 июля 2023 года, жители Ингушетии хранили в банках около 7,9 млрд рублей (без учета средств на счетах эскроу). При этом на вклады в национальной валюте приходится около 95,7% всех средств, привлеченных банками в республике.

Банки сейчас обязаны указывать минимальную гарантированную ставку на первой странице договора, а также на своих сайтах и в любых точках оказания услуг. Это показывает доход, который может получить вкладчик без дополнительных условий. Кроме того, эта мера призвана помочь потребителям правильно оценить маркетинговые предложения разных банков и упростить выбор.