В Ингушетии выросло число отравлений психотропными веществами

Он подчеркнул, что высокие показатели острых отравлений психоактивными веществами, в том числе с летальным исходом, диктуют необходимость усиления мер первичной профилактики, включая проведение разъяснительной работы среди молодежи. Также необходимо принимать более действенные меры в отношении сайтов, которые рекламируют сильнодействующие препараты.

Заместитель прокурора республики Гирихан Хазбиев считает, что, принимая во внимание высокую социальную значимость профилактики наркомании, важнейшее направление надзорной деятельности — это взаимодействие с органами исполнительной власти и координация усилий правоохранительных органов.

На заседании выступили руководитель Минздрава республики Зарема Антошкиева, замминистра образования и науки Пятимат Угурчиева, заместитель министра культуры Макка Куртоева.

Премьер-министр Ингушетии отметил, что нельзя бездействовать, учитывая какой непоправимый вред наносят психотропные и наркотические вещества. Необходимо проводить различные профилактические мероприятия, особенно в ситуации с острыми отравлениями запрещенными веществами, о которых доложил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава.

«Незаконный оборот наркотиков и психотропных веществ разрушает жизни наших граждан. Сейчас важно повышать эффективность прокурорского надзора, профильные ведомства должны качественно взаимодействовать друг с другом. Серьезное значение имеет профилактика наркомании в обществе, особенно среди молодежи. Мы должны предоставлять нашим жителям информацию о вреде наркотиков и психотропных веществ, проводить образовательные программы, особенно в школах и учреждениях образования. Все это важно, когда речь идет о защите жителей Ингушетии, детей», — подчеркнул Владимир Сластенин, информирует пресс-служба Главы и правительства республики.