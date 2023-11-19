Экология

В Ингушетии выявили незаконную масштабную рубку леса

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Руководитель Минприроды республики Саварбек Холохоев выехал на территорию Нестеровского участкового лесничества в Сунженском районе, где обнаружена масштабная незаконную рубку леса, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе экологического ведомства.

В ходе осмотра местности в лесном массиве были обнаружены не только спиленные деревья и пни, но и обширное захламление, которое создает благоприятные условия для возникновения лесных пожаров. В настоящее время ведется подсчет ущерба, причиненного лесному фонду.

В министерстве отметили, что материалы по данному факту будут переданы в правоохранительные органы, для проведения дальнейшего расследования и принятия соответствующих мер.

«Вырубка леса неизбежно влечет широкий круг экологических проблем. Из-за такой незаконной, варварской рубки страдают растительный и животный мир. Состояние леса имеет прямое влияние на окружающую среду и, следовательно, на наше здоровье, ведь лес является легкими планеты и источником чистого воздуха. Однако, судя по этим кадрам, кого-то это мало волнует», — добавили в ведомстве.

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