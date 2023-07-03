В Ингушетии выявлены случаи фиктивной регистрации трудовых мигрантов

65-летняя жительница города поставила на учет как проживающих в сельском поселении Экажево Назрановского района троих граждан Азербайджана 1974, 1962 и 1980 годов рождения. На самом деле они проживали в Магасе.

Также полицейские вместе с сотрудниками пограничного управления по республике выявили факт фиктивной постановки на миграционный учет иностранца еще одним жителем Назрани.

В действиях мужчины и женщины усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК России, сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.