МВД

В Ингушетии выявлены случаи фиктивной регистрации трудовых мигрантов

0

В ходе проведения операции «Нелегал», в Назрани правоохранители выявили факты фиктивной регистрации трудовых мигрантов.

65-летняя жительница города поставила на учет как проживающих в сельском поселении Экажево Назрановского района троих граждан Азербайджана 1974, 1962 и 1980 годов рождения. На самом деле они проживали в Магасе.

Также полицейские вместе с сотрудниками пограничного управления по республике выявили факт фиктивной постановки на миграционный учет иностранца еще одним жителем Назрани.

В действиях мужчины и женщины усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК России, сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии подвели итоги юбилейного Всероссийского молодёжного форума «Таргим 15»
Ингушский студент стал финалистом Московской международной хирургической олимпиады имени академика Михаила Перельмана
В Ингушетии установили специальные баннеры, напоминающие о запрете на купание и ловлю рыбы в водоемах
В Ингушетии разыскивают сбытчика «солевого» наркотика
В Ингушетии осудили иностранного гражданина за попытку организации незаконной миграции
Глава Ингушетии поздравил сотрудников Госавтоинспекции с профессиональным праздником
Антимонопольщики Ингушетии оштрафовали энергетиков на 3,5 млн рублей за нарушение прав предпринимателя
Ингушетия в пятерке лидеров по качеству дорог среди регионов России
До двух лет тюрьмы грозит «черному лесорубу» в Ингушетии за 16 спиленных деревьев
В столице Ингушетии состоится праздничное мероприятие в честь праздника Ид ал-Адха
В Сунже Ингушетии ведется строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса

Главное

Яндекс.Метрика

 