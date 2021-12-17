Обыск

В Ингушетии задержали троих следователей по подозрению в связях с ОПГ — источник

0

В Ингушетии проходят обыски по адресам сотрудников следственного управления СК России по региону и прокуратуры республики. На данный момент задержаны трое следователей по подозрению в связях с организованной преступной группировкой, которая фигурирует в деле об убийстве начальника ЦПЭ региона Ибрагима Эльджаркиева и его брата в Москве, сообщил газете «Ингушетия» источник в правоохранительных органах.

«Сотрудниками ФСБ задержаны трое следователей, а также несколько бывших сотрудников прокуратуры. Они подозреваются в том, что оказывали помощь ОПГ в решении различных криминальных вопросов. Часть из них позднее были отпущены», — сказал собеседник агентства.

Газета «Ингушетия» не располагает пока официальным подтверждением данной информации.

Напомним, что Ибрагим Эльджаркиев был застрелен 2 ноября 2019 года в Москве. Вместе с ним погиб его родной брат Абдулахмед, работавший врачом в одной из столичных клиник. Менее чем за год до убийства на Эльджаркиева было совершено покушение в Ингушетии.

Мотивом нападения на Эльджаркиева следствие считает профессиональную деятельность полицейского и то, что его называли возможным участником убийства одного из лидеров влиятельной общины баталхаджинцев — Ибрагима Белхороева.

По этому делу были арестованы более десяти членов влиятельной баталхаджинской организации. В число ее лидеров входят братья Белхароевы, которые являются внуками почитаемого в республике духовного наставника Батал-хаджи Белхароева. Лидер секты, депутат ингушского парламента Якуб Белхароев был задержан в июле 2020 года по делу о растрате 19 млн рублей из фонда соцстраха. Также обыски и задержания проходили в домах его родственников.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Новость об открытии в Ингушетии завода по переработке мяса индейки оценил журнал «Инвест-Форсайт»
На территории 110 га в городе Малгобеке Ингушетии произошел обвал целого массива и дорожного полотна
В Карабулаке Ингушетии подвели итоги работы по противодействию незаконному обороту наркотических средств
В Сунженском районе Ингушетии провели акцию, направленную на пропаганду здорового образа жизни
В Назрановском районе Ингушетии провели мероприятие антитеррористического характера со школьниками
Упрдор «Кавказ» подготовил федеральные дороги Ингушетии к предстоящей зиме
Минпромторг выделил Ингушетии средства на установку в регионе трех кислородных станций для больниц
Следователи провели очередное занятие с учащимися Горского кадетского корпуса Ингушетии
Профессиональный медиатор Абу Бакр Мальсагов стал лауреатом премии «Мастер разрешения долговых споров»
В Ингушетии за минувшие сутки Covid-19 выявлен у 82 человек
До 15 тонн урожая планирует получить единственный в Ингушетии черешневый сад в 2022 году

Главное

Яндекс.Метрика

 