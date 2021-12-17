«Сотрудниками ФСБ задержаны трое следователей, а также несколько бывших сотрудников прокуратуры. Они подозреваются в том, что оказывали помощь ОПГ в решении различных криминальных вопросов. Часть из них позднее были отпущены», — сказал собеседник агентства.

Газета «Ингушетия» не располагает пока официальным подтверждением данной информации.

Напомним, что Ибрагим Эльджаркиев был застрелен 2 ноября 2019 года в Москве. Вместе с ним погиб его родной брат Абдулахмед, работавший врачом в одной из столичных клиник. Менее чем за год до убийства на Эльджаркиева было совершено покушение в Ингушетии.

Мотивом нападения на Эльджаркиева следствие считает профессиональную деятельность полицейского и то, что его называли возможным участником убийства одного из лидеров влиятельной общины баталхаджинцев — Ибрагима Белхороева.

По этому делу были арестованы более десяти членов влиятельной баталхаджинской организации. В число ее лидеров входят братья Белхароевы, которые являются внуками почитаемого в республике духовного наставника Батал-хаджи Белхароева. Лидер секты, депутат ингушского парламента Якуб Белхароев был задержан в июле 2020 года по делу о растрате 19 млн рублей из фонда соцстраха. Также обыски и задержания проходили в домах его родственников.