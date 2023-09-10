В Ингушетии закрылись все избирательные участки

Как сообщил газете «Ингушетия» председатель избирательной комиссии республики Мусса Евлоев, в ходе выборной кампании не поступило ни одной жалобы.

«К нам не поступала информация о нарушениях, организация была на высоком уровне», — подчеркнул он.

Отметим, что на муниципальных выборах в регионе подлежали распределению 485 депутатских мандатов. На 141 избирательном участке в списках избирателей было около 242 тыс. человек.

Кандидатами в депутаты было выдвинуто 1056 человек, из них 979 избирательными объединениями. Кандидатов выдвинули партии «Единая Россия», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», ЛДПР и КПРФ.

Напомним, что по данным избиркома республики, на 18 часов в Ингушетии проголосовало 159 тыс. 649 избирателей. Это — 65,72% от общего числа имеющих право голоса.