Выборы

В Ингушетии закрылись все избирательные участки

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В республике завершилось голосование на муниципальных выборах. В 20 часов 10 сентября в республике закрылся 141 избирательный участок, начался подсчет голосов.

Как сообщил газете «Ингушетия» председатель избирательной комиссии республики Мусса Евлоев, в ходе выборной кампании не поступило ни одной жалобы.

«К нам не поступала информация о нарушениях, организация была на высоком уровне», — подчеркнул он.

Отметим, что на муниципальных выборах в регионе подлежали распределению 485 депутатских мандатов. На 141 избирательном участке в списках избирателей было около 242 тыс. человек.

Кандидатами в депутаты было выдвинуто 1056 человек, из них 979 избирательными объединениями. Кандидатов выдвинули партии «Единая Россия», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», ЛДПР и КПРФ.

Напомним, что по данным избиркома республики, на 18 часов в Ингушетии проголосовало 159 тыс. 649 избирателей. Это — 65,72% от общего числа имеющих право голоса.

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