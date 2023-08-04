В Ингушетии заработал единый региональный оператор в сфере ЖКХ

«Мы объединили убыточные и дотационные коммунальные организации в единую структуру. Этим самым мы сможем повысить качество предоставляемых услуг, оптимизировать расходы на управление активами и внедрить автоматизированные системы управления технологическим процессом, эффективнее взаимодействовать по инцидентам и авариям и многое другое», — написал Махмуд-Али Калиматов.

Он напомнил, что для создания регионального оператора ранее была утверждена программа устойчивого экономического развития предприятий энергетики и ЖКХ Ингушетии.

«В рамках данного документа были проведены работы по инвентаризации и техническому обследованию водохозяйственного комплекса республики в муниципальных образованиях с составлением соответствующего реестра. Сформировали также перечень имущества, передаваемого оператору, который заключил государственные контракты на выполнение работ, оказание услуг, поставки товаров для обеспечения непрерывности выполнения и организации мероприятий, необходимых для своевременного утверждения экономически обоснованного тарифа на водоснабжение и водоотведения», — подчеркнул руководитель субъекта.

«Фронт работы определен, цели известны, будем двигаться дальше, решая сложные задачи в сфере водоснабжения и водоотведения республики, проблем в этом направлении много, они накаливались годами», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

Как информировала газета «Ингушетия», в республике утверждена программа устойчивого экономического развития предприятий энергетики и ЖКХ. В рамках ее реализации для доведения тарифов до экономически обоснованного уровня создано ГУП «Единый оператор Республики Ингушетия в сфере водоснабжения и водоотведения» и утверждена программа консолидации водохозяйственного комплекса республики.