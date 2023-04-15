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В Ингушетии завершается обновление главной дороги к предгорным сельским поселениям

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Фото: Минавтодор Ингушетии

В Ингушетии в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» полным ходом идет обновление дорожного полотна автодороги «Тр. Кавказ-Нестеровская-Алкун-Таргим-Чми»-«Алхасты-Галашки», протяжённостью 10 км, сообщает пресс-служба регионального Минавтодора.

«До полного окончания ремонта, на участке будет нанесена свежая разметка, проложен новый тротуар и установлены дорожные знаки. Свои коррективы в график ведения работы на данном объекте вносят погодные условия, но тем не менее, все требования контракта будут выполнены в установленный срок», — говорится в сообщении.

Ингушетия входит в число регионов-лидеров по реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги. В 2023 году по плану планируется реализовать порядка 10 объектов дорожной инфраструктуры, 3 из которых уже сданы досрочно.

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