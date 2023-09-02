Здравоохранение

В Ингушетии завершается строительство участковой больницы в селе Кантышево

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Глава региона Махмуд-Али Калиматов ознакомился с ходом строительства участковой больницы в сельском поселении Кантышево Назрановского района.

В своем ТГ он сообщил, что готовность нового здания медицинского учреждения на 60 койко-мест и 100 посещений в смену составляет 92%.

Руководитель субъекта отметил, что в регионе активными темпами реализуется программа «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Ингушетия» в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«Больницу со всем необходимым оборудованием планируем открыть к началу декабря текущего года. Новая медицинская техника частично уже доставлена. Уверен, что для жителей таких сел, как Кантышево, Долаково, Гейрбек-Юрт открытие новой больницы станет радостным событием», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Также им были подняты вопросы работы скорой помощи, обращено внимание на оснащенность медицинского учреждения оборудованием и внесены предложения по благоустройству территории. Глава раскритиковал и тех, кто при возведении объекта не выполняет свои обязанности должным образом.

Махмуд-Али Калиматов добавил, что вопросы, которые возникли у него во время проверки хода строительства нового здания, еще будут подниматься.

Отметим, что Кантышевская участковая больница функционирует с 60-х годов прошлого века и обеспечивает население сельских поселений Кантышево, Долаково и Гайрбек-Юрт первичной медико-санитарной, амбулаторно-поликлинической и стационарной медицинской помощью. Всего к больнице прикреплено более 30 тыс. человек, из них детей — 9 843.

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