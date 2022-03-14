Аттестация

В Ингушетии завершилась аттестация сотрудников республиканского перинатального центра

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В Минздраве Ингушетии подвели итоги 10-дневных курсов повышения квалификации персонала перинатального центра.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минздраве республики, с ингушскими коллегами делились опытом высококвалифицированные специалисты Национального исследовательского центра имени академика Владимира Кулакова. В частности, были проведены семинары, лекции и практические занятия не только с акушерами-гинекологами и неонатологами, но и с руководящим составом медучреждения. Завершением стала аттестация, которую успешно прошло большинство сотрудников медучреждения.

И. о. министра здравоохранения РИ Магомед-Башир Балаев высоко оценил работу, проведённую московскими специалистами.

«Этот краткий курс повышения квалификации позволит персоналу нашего перинатального центра освежить и приумножить теоретические и практические знания в области акушерства и гинекологии, неонатологии», — сказал Магомед-Башир Балаев.

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