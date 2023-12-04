В Ингушетии завершился пожароопасный сезон
В республике подошел к концу пожароопасный сезон 2023 года, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе природоохранного ведомства по региону.
«Пожароопасный сезон на территории Ингушетии стартовал 19 марта и прошел в штатном режиме, ни одного лесного пожара за этот период зарегистрировано не было», — рассказал наш собеседник.
По его словам, надзор за ситуацией проводился сотрудниками лесопожарных формирований и лесничеств республики.
Отмечается, что Минприроды Ингушетии начинает подготовку к следующему пожароопасному сезону.