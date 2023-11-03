В Ингушетии завершился турнир по боксу памяти погибших в ходе СВО

Турнир стартовал 31 октября в спортивной школе олимпийского резерва по боксу в Назрани. В соревнованиях приняло участие более 100 юных боксеров, спортивный праздник посетили сотни зрителей, а также известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, родители и близкие погибших героев. На протяжении нескольких дней ребята демонстрировали силу духа, честную и бескомпромиссную борьбу.

«Отрадно, что турнир проводился в честь наших погибших сослуживцев. Подобные мероприятия воспитывают подрастающее поколение, прививают уважение к памяти тех, кто отдал жизнь во имя родной страны», — подчеркнул на церемонии закрытия офицер ОМОН «Беркут-Юг» управления Росгвардии по республике майор полиции Хасан Даурбеков.

Добавим, что организаторами состязаний, выступили региональный комитет по делам молодежи при содействии министерства спорта региона.