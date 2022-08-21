В Ингушетию поступило новое оборудование для артезианской скважины «Башня»

«Оборудование уже поступило. Специалисты приступили к работам по замене устаревшего насоса», — сказал представитель администрации.

По его словам, установку нового насоса планируется завершить в ближайшие часы.

Мэрия Сунжи в начале августа проинформировала местных жителей о том, что в результате технической проверки насос, обеспечивающий функционирование известного родника «Башня» на улице Богатырева, признан непригодным для дальнейшей эксплуатации. В связи с этим принято решение о замене насоса. Для его завоза из другого региона потребуется 2-3 недели.

После установки нового оборудования в скважине появится родниковая вода.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в ноябре 2019 года в Сунже были благоустроены пять общественных территорий по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Многие уголки города обрели новый облик. Особое воодушевление горожан вызвало обустройство территории вблизи артезианской скважины в районе «Башня».

Местный водоканал на протяжении многих лет позволяет жителям населенного пункта и гостям запасаться здесь питьевой водой хорошего качества. Однако сама прилегающая территория к роднику ранее находилась в удручающем состоянии. Теперь картина иная.