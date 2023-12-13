В Ингушетию прибыли еще 18 беженцев из Палестины

Руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов отметил, что впервые за долгое время маленькие жители сектора Газа будут в безопасности.

«Многие из них потеряли близких, они лишились дома и всего, что было им дорого. Но, несмотря на это, верю, что они ощутят хотя бы небольшое спокойствие», — отметил он.

Беженцев доставили в гостиницу «Асса» в Назрани, где уже разместилось более 50 палестинцев, которых встречали представители правительства, МЧС и Минздрава республики накануне.

«Для них созданы все условия для комфортного и безопасного проживания: трехразовое питание, медицинское обеспечение, психологическая поддержка. Для всех переселенцев были куплены средства гигиены. Все вопросы палестинцев держу на личном контроле», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Он выразил искреннюю надежду, что беженцы из Газы смогут найти в регионе новый дом и начать новую жизнь, свободную от страха и опасностей.

«Мы готовы предоставить им все необходимое, в чем они нуждаются, чтобы они могли почувствовать себя в безопасности и начать новую главу своей жизни. Помимо этого, будем делать все возможное, чтобы помочь каждому из них адаптироваться и интегрироваться в новое окружение. Хочу напомнить, что наша республика всегда открыта для людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и готова оказать им всю необходимую поддержку. Это — наша человеческая обязанность», — добавил Глава.