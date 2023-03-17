В Ингушском госуниверситете прошел мастер-класс по составлению договоров при сделках с недвижимостью

По его словам, мастер-класс провели сотрудники Ингушского управления Росреестра.

В ходе мероприятия будущим юристам рассказали об основных ошибках при составлении различных видов договоров, дали конкретные рекомендации.

Студенты, а их было более 30 человек, не только повысили уровень своих знаний, но и получили ответы на вопросы по теме. После окончания мастер-класса все участники получили сертификаты, добавил собеседник.