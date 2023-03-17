Мастер-класс

В Ингушском госуниверситете прошел мастер-класс по составлению договоров при сделках с недвижимостью

0

В Ингушском государственном университете состоялся мастер-класс для студентов юридического факультета по составлению и проверке договоров при сделках с недвижимостью, рассказал нашему изданию представитель вуза.

По его словам, мастер-класс провели сотрудники Ингушского управления Росреестра.

В ходе мероприятия будущим юристам рассказали об основных ошибках при составлении различных видов договоров, дали конкретные рекомендации.

Студенты, а их было более 30 человек, не только повысили уровень своих знаний, но и получили ответы на вопросы по теме. После окончания мастер-класса все участники получили сертификаты, добавил собеседник.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Власти Ингушетии приурочили общереспубликанский субботник к началу месяца Рамадан
В аппарате УПЧ в Ингушетии состоится прием граждан с участием замминистра здравоохранения региона
В Ингушском театре юного зрителя пройдет день открытых дверей для детей с ОВЗ
В Назрани состоится концерт к 253-летию вхождения Ингушетии в состав России
Работники культуры Ингушетии проводят среди школьников антинаркотическую работу
Школьники Сунженского района Ингушетии приняли участие в юнармейской акции «Мой Крым»
​В музее ИЗО Ингушетии пройдет мастер-класс по изготовлению цветов из гофрированной бумаги
В СКР подтвердили возбуждение дела на экс-замглавы Минздрава Ингушетии за хищение 17 млн руб. при закупке оборудования
Житель Ингушетии проведет 4 года в колонии за хранение оружия и изготовление бомбы
Юнармейцы Ингушетии принимают участие в акции «Поэзия сильных!» к Дню воссоединения Крыма с Россией
В Ингушетии футболисты «Ангушта» приступили к тренировкам

Главное

Яндекс.Метрика

 