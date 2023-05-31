В Ингушском госуниверситете прошел тренинг «Шаги к здоровью»

К проведению мероприятия были привлечены эксперты, специализирующиеся в области медицины, психологии и общественного здоровья, пропагандирующие здоровый образ жизни.

Вместе со студентами эксперты обсудили различные подходы к лечению и реабилитации людей, зависимых от курения, алкоголя, наркотиков. Молодежи дали практические рекомендации по предотвращению и преодолению вредных привычек.

Также студентам рассказали о программе поддержки для тех, кто желает избавиться от пагубных привычек.