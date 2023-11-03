В Ингушском госуниверситете прошел турнир по баскетболу ко Дню народного единства

По словам собеседника, в спортивном мероприятии приняли участие 5 команд. Игра проходила по олимпийской системе, когда проигравшая команда выбывает из дальнейших состязаний. Болельщики увидели захватывающие поединки баскетболистов, которые продемонстрировали ловкость, спортивный азарт и командное стремление к победе.

В итоге места распределились следующим образом: первое место заняла сборная команда медицинского факультета, на втором месте — сборная факультета экономики и управления, на третьем месте — сборная команда медицинского факультета.