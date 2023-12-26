В Ингушском госуниверситете прошла олимпиада по анатомии человека
В Ингушском государственном университете прошла олимпиада по анатомии человека, приуроченная к Году педагога и наставника, сообщили нашему изданию в пресс-службе вуза.
По словам собеседника, в мероприятии приняли участие 12 команд. Будущие медики не только активно отвечали на вопросы, но и дискутировали по поводу правильных ответов, предлагая свои варианты.
В результате упорной борьбы первое место заняла команда Circulus Willisi, на втором месте — «Золотое сечение», на третьем — «Наследники Гиппократа».
«Победители были награждены памятными подарками, а каждый участник олимпиады получил массу впечатлений», — добавил собеседник.