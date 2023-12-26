Олимпиада

В Ингушском госуниверситете прошла олимпиада по анатомии человека

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В Ингушском государственном университете прошла олимпиада по анатомии человека, приуроченная к Году педагога и наставника, сообщили нашему изданию в пресс-службе вуза.

По словам собеседника, в мероприятии приняли участие 12 команд. Будущие медики не только активно отвечали на вопросы, но и дискутировали по поводу правильных ответов, предлагая свои варианты.

В результате упорной борьбы первое место заняла команда Circulus Willisi, на втором месте — «Золотое сечение», на третьем — «Наследники Гиппократа».

«Победители были награждены памятными подарками, а каждый участник олимпиады получил массу впечатлений», — добавил собеседник.

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