В Ингушском госуниверситете прошла олимпиада по анатомии человека

По словам собеседника, в мероприятии приняли участие 12 команд. Будущие медики не только активно отвечали на вопросы, но и дискутировали по поводу правильных ответов, предлагая свои варианты.

В результате упорной борьбы первое место заняла команда Circulus Willisi, на втором месте — «Золотое сечение», на третьем — «Наследники Гиппократа».

«Победители были награждены памятными подарками, а каждый участник олимпиады получил массу впечатлений», — добавил собеседник.