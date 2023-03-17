В Ингушском театре юного зрителя пройдет день открытых дверей для детей с ОВЗ
В Ингушском театре юного зрителя 21 марта состоится день открытых дверей для детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщили нашей газете в пресс-службе регионального министерства культуры.
Для юных зрителей проведут экскурсию по театру и всем цехам, где они узнают, как создается и «оживает» кукла. Именитые артисты Азамат Цуроев и Дугурхан Хаутиева покажут ребятам, как актеры работают с куклой, расскажут, какие бывают кукольные театры и т. д.
Мероприятие приурочат к Международному дню театра кукол.