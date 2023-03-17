Театр

В Ингушском театре юного зрителя пройдет день открытых дверей для детей с ОВЗ

0

В Ингушском театре юного зрителя 21 марта состоится день открытых дверей для детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщили нашей газете в пресс-службе регионального министерства культуры.

Для юных зрителей проведут экскурсию по театру и всем цехам, где они узнают, как создается и «оживает» кукла. Именитые артисты Азамат Цуроев и Дугурхан Хаутиева покажут ребятам, как актеры работают с куклой, расскажут, какие бывают кукольные театры и т. д.

Мероприятие приурочат к Международному дню театра кукол.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Власти Ингушетии приурочили общереспубликанский субботник к началу месяца Рамадан
В Ингушском госуниверситете прошел мастер-класс по составлению договоров при сделках с недвижимостью
В аппарате УПЧ в Ингушетии состоится прием граждан с участием замминистра здравоохранения региона
В Назрани состоится концерт к 253-летию вхождения Ингушетии в состав России
Работники культуры Ингушетии проводят среди школьников антинаркотическую работу
Школьники Сунженского района Ингушетии приняли участие в юнармейской акции «Мой Крым»
​В музее ИЗО Ингушетии пройдет мастер-класс по изготовлению цветов из гофрированной бумаги
В СКР подтвердили возбуждение дела на экс-замглавы Минздрава Ингушетии за хищение 17 млн руб. при закупке оборудования
Житель Ингушетии проведет 4 года в колонии за хранение оружия и изготовление бомбы
Юнармейцы Ингушетии принимают участие в акции «Поэзия сильных!» к Дню воссоединения Крыма с Россией
В Ингушетии футболисты «Ангушта» приступили к тренировкам

Главное

Яндекс.Метрика

 