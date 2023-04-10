В Карабулаке активно ведётся работа по выявлению незарегистрированных объектов недвижимости
На сегодняшний день в Карабулаке из 6882 домовладений зарегистрированы 6613, из общего количества порядка 9000 земельных участков на кадастровый учёт поставлены 5156 участков, 111 находятся на стадии регистрации.
Об этом сообщил начальник имущественного отдела мэрии города Магомед Оздоев. По его словам, в муниципальном образовании активно ведётся работа по выявлению незарегистрированных объектов недвижимости, правообладателей ранее учтённых объектов.
По всем возникшим вопросам жителей Карабулака призвали обращаться в администрацию города, отдел земельного учёта, архива и земельных отношений, кабинет № 105.
Сотрудники мэрии регулярно доводят до граждан все преимущества регистрации принадлежащих им объектов недвижимости, ведь регистрация — это прежде всего возможность законного получения необходимых коммунальных услуг.