В Карабулаке активно ведётся работа по выявлению незарегистрированных объектов недвижимости

Об этом сообщил начальник имущественного отдела мэрии города Магомед Оздоев. По его словам, в муниципальном образовании активно ведётся работа по выявлению незарегистрированных объектов недвижимости, правообладателей ранее учтённых объектов.

По всем возникшим вопросам жителей Карабулака призвали обращаться в администрацию города, отдел земельного учёта, архива и земельных отношений, кабинет № 105.

Сотрудники мэрии регулярно доводят до граждан все преимущества регистрации принадлежащих им объектов недвижимости, ведь регистрация — это прежде всего возможность законного получения необходимых коммунальных услуг.