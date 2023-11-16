В Карабулаке Ингушетии благоустроили мусульманское кладбище

Отмечается, что установлены ворота с четырех сторон, вместо старого установлено новое ограждение около 1 тыс. метров с укрепленным основанием, проложены асфальтированные дорожки внутри кладбища, также на прилегающей территории рабочими убраны кустарники и приведена в надлежащий вид дорога длиной 300 метров.

Помимо этого, здесь установили беседки, отремонтировали молельную комнату, ритуальное и хозяйственное помещения, закупили необходимый инвентарь. К тому же установили дополнительное освещение. В общем, созданы все необходимые удобства. Площадь благоустроенной территории — более 8 га.

Последний раз ремонт на кладбище проводился более двадцати лет назад, территория имела неухоженный вид. Теперь же жители не нарадуются на долгожданное преображение.

Напомним, что объем строительных работ предварительно был согласован на встрече Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова и основателя благотворительного фонда «Сафмар» Микаила Гуцериева.

Всего до конца этого года в регионе будут благоустроены 33 мусульманских и 7 христианских кладбищ, остальные объекты перейдут на следующий год.