В Карабулаке Ингушетии манипуляции с задвижками привели к частичным перебоям водоснабжения

0

В Карабулаке принимают меры по борьбе с несанкционированным закрытием задвижек на водопроводных линиях.

Принимая во внимание жалобы жителей города, специалистами была проведена инспекция, которая выявила несанкционированное вмешательство в работу трёх задвижек — на Астраханской улице и Степной. Запорные арматуры были практически полностью в закрытом состоянии, а задвижку на улице Промысловой открыли наполовину. По всей вероятности, самоуправство неизвестных лиц привело к частичным перебоям водоснабжения в городе.

Как сообщили в мэрии муниципального образования, жители Карабулака почти два дня страдали из-за отсутствия воды в связи с аварией на магистральном водопроводе в Сунже, так ещё и некоторые сограждане из-за неведения или намеренно создают проблемы окружающим. Теперь на всех задвижках повесят массивные замки с цепями, чтобы пресечь подобные манипуляции.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В ЦУР Ингушетии обсудили проблему отключения газа в районе «За каналом» в Назрани
В Минспорта Ингушетии рассказали о планах реализации проекта «Спорт — норма жизни» в 2023 году
В Ингушетии прошел чемпионат республики по плаванию
Ингушский боксер-профессионал Али Измайлов одержал в американском Спрингфилде уверенную победу
Двоих жителей Ингушетии мошенники лишили более 150 тыс. рублей
Прокуратура обязала мэрию Магаса принять меры по отлову бродячих собак
В Ингушетии площадь ярового сева в 2023 году увеличат на 106%
В Карабулаке Ингушетии на сходе граждан обсуждались актуальные вопросы
В селе Сурхахи Ингушетии появится новая амбулатория на 100 посещений в смену
В столице Ингушетии состоится вечер инструментальной музыки
Музей ИЗО Ингушетии приглашает на «Презентацию художника» Людмилы Барахоевой

Главное

Яндекс.Метрика

 