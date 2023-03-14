В Карабулаке Ингушетии манипуляции с задвижками привели к частичным перебоям водоснабжения

Принимая во внимание жалобы жителей города, специалистами была проведена инспекция, которая выявила несанкционированное вмешательство в работу трёх задвижек — на Астраханской улице и Степной. Запорные арматуры были практически полностью в закрытом состоянии, а задвижку на улице Промысловой открыли наполовину. По всей вероятности, самоуправство неизвестных лиц привело к частичным перебоям водоснабжения в городе.

Как сообщили в мэрии муниципального образования, жители Карабулака почти два дня страдали из-за отсутствия воды в связи с аварией на магистральном водопроводе в Сунже, так ещё и некоторые сограждане из-за неведения или намеренно создают проблемы окружающим. Теперь на всех задвижках повесят массивные замки с цепями, чтобы пресечь подобные манипуляции.