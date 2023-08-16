В Карабулаке Ингушетии организована доставка воды нуждающимся жителям

Отмечается, что с наступлением аномальной жары в разы увеличился отбор воды населением для питья и особенно для хозяйственных нужд. Карабулак, не имея собственных скважин, может полагаться только на поставку живительной влаги из Сунженского водозабора.

В связи с возникшими перебоями на ряде улиц, по поручению главы муниципалитета Ахмеда Дидигова, жителям, испытывающим недостаток воды, будет обеспечен её подвоз. Сотрудники мэрии проводят мониторинг обращений горожан о нехватке воды.

По выявленным адресам, полученным заявкам обеспечивался подвоз воды потребителям. В частности, доставка проводилась на улицы Фрунзе, Балкоева и Степная. Эта работа будет продолжена, пока ситуация не стабилизируется.

Чтобы подать заявку на подвоз воды, необходимо позвонить по номерам телефонов: в мэрии — 8 (8734) 44-41-56 (с 9:00 до 18:00 мск), в ЕДДС — 8 (8734) 44-43-51.