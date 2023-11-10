В Карабулаке Ингушетии передвижной ФАП принимал пациентов у центральной мечети города

В Карабулаке передвижной ФАП на этот раз разместили у центральной мечети города. Это значительно облегчило доступ жителей к медицинским услугам, так как многие могли посетить фельдшерско-акушерский пункт после молитвы или в период свободного времени.

«Такой выездной осмотр включает в себя измерение показателей здоровья, проведение необходимых анализов крови, а также общий осмотр и консультации со специалистами», — рассказали газете «Ингушетия» в Минздраве республики.

Как отметили в ведомстве, благодаря этой программе уже за последнюю неделю обследовано более 100 человек.