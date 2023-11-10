Диспансеризация

В Карабулаке Ингушетии передвижной ФАП принимал пациентов у центральной мечети города

0

Врачи Карабулакской городской больницы принимали пациентов в передвижном фельдшерско-акушерском пункте.

В Карабулаке передвижной ФАП на этот раз разместили у центральной мечети города. Это значительно облегчило доступ жителей к медицинским услугам, так как многие могли посетить фельдшерско-акушерский пункт после молитвы или в период свободного времени.

«Такой выездной осмотр включает в себя измерение показателей здоровья, проведение необходимых анализов крови, а также общий осмотр и консультации со специалистами», — рассказали газете «Ингушетия» в Минздраве республики.

Как отметили в ведомстве, благодаря этой программе уже за последнюю неделю обследовано более 100 человек.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
РЖД и Торгово-промышленная палата Ингушетии подписали соглашение о сотрудничестве
Жителю Ингушетии незаконно начислили более 250 тыс. рублей за газ и свет
В МВД по Ингушетии напомнили о награжденном орденом Мужества посмертно Башире Хаутиеве
Должники в Ингушетии погасили 468 млн рублей за электроэнергию и избежали отключений
В селе Сурхахи Ингушетии пенсионерам бесплатно установили пожарные извещатели
В Назрани 11 ноября проведут масштабный субботник
Депутаты парламента Ингушетии обсудили вопросы сохранения и развития родного языка
Три поддельные банкноты номиналом 5 тыс. рублей выявили в Ингушетии в III квартале
Прокуратура Ингушетии потребовала снести самовольно возведенные объекты
Из Назрановского района Ингушетии в армию отправились еще 9 новобранцев
Специализированная бригада из Ингушетии выехала в Запорожье

Главное

Яндекс.Метрика

 