В Карабулаке Ингушетии провели открытое первенство города по дзюдо
В Карабулаке провели открытое первенство города по дзюдо, соревнования прошли на базе местного физкультурно-оздоровительного комплекса.
Как сообщили в мэрии города, более 100 участников из разных населённых пунктов республики боролись за звание сильнейших в открытом первенстве Карабулака по дзюдо среди младших юношей.
Отмечается, что состязания организовала карабулакская спортивная школа. Спортивное мероприятие приурочили к 28-летию города.
Хозяева татами завоевали наибольшее количество медалей по итогам первенства, победив в общекомандном зачёте.