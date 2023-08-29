Дзюдо

В Карабулаке Ингушетии провели открытое первенство города по дзюдо

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В Карабулаке провели открытое первенство города по дзюдо, соревнования прошли на базе местного физкультурно-оздоровительного комплекса.

Как сообщили в мэрии города, более 100 участников из разных населённых пунктов республики боролись за звание сильнейших в открытом первенстве Карабулака по дзюдо среди младших юношей.

Отмечается, что состязания организовала карабулакская спортивная школа. Спортивное мероприятие приурочили к 28-летию города.

Хозяева татами завоевали наибольшее количество медалей по итогам первенства, победив в общекомандном зачёте.

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