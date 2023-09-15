Рейд

В Карабулаке Ингушетии провели рейд по автозаправочным станциям города

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В Карабулаке Ингушетии провели проверочные мероприятия на автозаправочных станциях города.

Как сообщили в мэрии муниципального образования, в мониторинговом мероприятии приняли участие представители налоговой службы и городской администрации.

Отмечается, что уточнялись объекты предпринимательства, налогооблагаемая база. Члены межведомственной рабочей группы провели предупредительные беседы с предпринимателями и работниками заправок, также им были даны необходимые консультации.

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