В Карабулаке Ингушетии провели рейд по автозаправочным станциям города

В Карабулаке Ингушетии провели проверочные мероприятия на автозаправочных станциях города.

Как сообщили в мэрии муниципального образования, в мониторинговом мероприятии приняли участие представители налоговой службы и городской администрации.

Отмечается, что уточнялись объекты предпринимательства, налогооблагаемая база. Члены межведомственной рабочей группы провели предупредительные беседы с предпринимателями и работниками заправок, также им были даны необходимые консультации.