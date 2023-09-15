В Карабулаке Ингушетии провели рейд по автозаправочным станциям города
В Карабулаке Ингушетии провели проверочные мероприятия на автозаправочных станциях города.
Как сообщили в мэрии муниципального образования, в мониторинговом мероприятии приняли участие представители налоговой службы и городской администрации.
Отмечается, что уточнялись объекты предпринимательства, налогооблагаемая база. Члены межведомственной рабочей группы провели предупредительные беседы с предпринимателями и работниками заправок, также им были даны необходимые консультации.