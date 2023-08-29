Муниципалитет

В Карабулаке Ингушетии проверили избирательные участки на антитеррористическую защищенность

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В Карабулаке проведена межведомственная проверка общеобразовательных учреждений и избирательных участков на территории города на предмет их антитеррористической защищённости и пожарной безопасности.

В мероприятии приняли участие помощник мэра Карабулака — секретарь АТК, представители Росгвардии, отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по республике.

Как сообщили в мэрии города, по итогам проверки рабочей группой составлен комиссионный акт состояния антитеррористической защищённости образовательных учреждений с указанием выявленных недостатков и рекомендаций для устранения.

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