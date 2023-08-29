В Карабулаке Ингушетии проверили избирательные участки на антитеррористическую защищенность

В мероприятии приняли участие помощник мэра Карабулака — секретарь АТК, представители Росгвардии, отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по республике.

Как сообщили в мэрии города, по итогам проверки рабочей группой составлен комиссионный акт состояния антитеррористической защищённости образовательных учреждений с указанием выявленных недостатков и рекомендаций для устранения.