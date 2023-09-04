В Карабулаке Ингушетии рекультивируют свалку с отходами IV-V класса опасности

«Для этого им необходимо посетить мэрию города и заполнить опросный лист», — рассказали в мэрии.

Как отметил собеседник издания, площадь участков, занятых отходами, — 31,2642 га. Общий объем накопленных отходов — 271 723 м³. После рекультивации площадь сформированного тела (занимаемая отходами) составит 3,7 га. В процессе рекультивации существующие отходы перемещаются на проектную карту площадью около 3,7 га.

Проектом предусмотрено строительство новых сооружений и инженерных систем. На территории появятся системы сбора и отведения фильтрата, сбора и отведения ливневых стоков, пассивной дегазации. Проектом предусмотрено ограждение площади.

Рекультивацию свалки ТКО проведут в три этапа.

Подготовительный этап продлится 1 месяц, запланированы геодезические и разбивочные работы, технический — 17 месяцев. Специалисты проведут планировочные работы по формированию тела полигона, устройство системы сбора и отведения фильтрата с очистными сооружениями, водоотвода ливневых стоков, монтаж защитного экрана с применением глинистых и суглинистых грунтов в комбинации с геосинтетическими материалами, устройство системы пассивной дегазации. Построят сопутствующие сооружения и инженерные системы, ограждение территории.

Биологический этап рассчитан на 4 года, намечен комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, подготовка плодородного слоя почвы, посев многолетних трав, полив насаждений, внесение удобрений.

По завершении реализации проекта свалка приобретет приятный эстетический вид и станет безвредной для окружающей среды.