В Карабулаке Ингушетии в рамках благотворительной акции оказали продуктовую помощь 165 семьям

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В городе Карабулаке в преддверии одного из главных мусульманских праздников Ид аль-Фитр (Мархаш) прошла масштабная благотворительная акция «Мехка саг1а», организованная по инициативе Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова на средства Национального фонда развития республики.

В рамках мероприятия 165 семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, раздали продукты питания первой необходимости. В продовольственный набор вошли мука, сахар, растительное масло, рис, чай, конфеты финики, а также 5 кг жертвенного мяса.

Как сообщили в администрации муниципального образования, помощь была роздана малообеспеченным семьям, семьям мобилизованных, семьям, в которых воспитываются дети-инвалиды, семьям одиноких стариков — представителей русскоязычного населения.

 

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