В Карабулаке обсудили результаты борьбы с наркоманией в текущем году

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С начала текущего года полицейскими города Карабулака выявлено порядка 22 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, 19 из них относятся к преступлениям тяжкой и особой тяжкой категории. Об этом было заявлено на очередном заседании муниципальной антинаркотической комиссии в мэрии города.

На мероприятие пригласили депутата парламента Ингушетии Ахмеда Костоева, активно в течение длительного времени занимающегося проблематикой наркомании. Он стоял у истоков создания в республике первого реабилитационного центра для лечения наркозависимых.

Участники заседания приняли решение расширить круг участников профилактических акций, задействовав в беседах с молодёжью авторитетных лиц, лидеров общественного мнения, знаменитых спортсменов. Они акцентировали внимание на необходимости организации мотивационной кампании для учащихся и их родителей по прохождению подростками медицинских осмотров для раннего выявления потребления наркотиков, формирования позитивного отношения к тестированию.

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии Карабулака, по состоянию на 1 марта 2023 года правоохранителями изъято 30 г героина, 5 г синтетического наркотика мефедрона.

 

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