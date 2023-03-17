В Карабулаке обсудили результаты борьбы с наркоманией в текущем году

На мероприятие пригласили депутата парламента Ингушетии Ахмеда Костоева, активно в течение длительного времени занимающегося проблематикой наркомании. Он стоял у истоков создания в республике первого реабилитационного центра для лечения наркозависимых.

Участники заседания приняли решение расширить круг участников профилактических акций, задействовав в беседах с молодёжью авторитетных лиц, лидеров общественного мнения, знаменитых спортсменов. Они акцентировали внимание на необходимости организации мотивационной кампании для учащихся и их родителей по прохождению подростками медицинских осмотров для раннего выявления потребления наркотиков, формирования позитивного отношения к тестированию.

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии Карабулака, по состоянию на 1 марта 2023 года правоохранителями изъято 30 г героина, 5 г синтетического наркотика мефедрона.