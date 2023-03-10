В Карабулаке в текущем году в рамках нацпроекта благоустроят три улицы
В текущем году в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» в Карабулаке благоустроят три улицы: Фрунзе, Промысловую и Заречную.
По информации мэрии города, намечается провести прокладку тротуаров, обустроить освещение, установить лавочки и урны. На улице Фрунзе также дополнительно заасфальтируют дорогу.
Всего в настоящее время на территории Карабулака по вышеназванному нацпроекту благоустроили 34 объекта общего пользования, что значительно улучшило общественную инфраструктуру города.