В Карабулаке в текущем году в рамках нацпроекта благоустроят три улицы

По информации мэрии города, намечается провести прокладку тротуаров, обустроить освещение, установить лавочки и урны. На улице Фрунзе также дополнительно заасфальтируют дорогу.

Всего в настоящее время на территории Карабулака по вышеназванному нацпроекту благоустроили 34 объекта общего пользования, что значительно улучшило общественную инфраструктуру города.