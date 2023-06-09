В колледже искусств Ингушетии стартует приемная кампания

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В Государственном колледже искусств Ингушетии 20 июня стартует прием документов от абитуриентов на 2023-2024 учебный год, сообщили в региональном министерстве культуры.

По словам собеседника, поступить в колледж можно по следующим специальностям: «Инструментальное исполнительство» (фортепиано, домра, национальная гармоника, аккордеон, гитара, скрипка, саксофон, флейта, ксилофон), «Актерское мастерство», «Искусство танца» и «Вокал».

Учиться актерскому мастерству и вокалу можно выпускникам 9-х и 11-х классов, срок обучения — 3 года 10 месяцев. На специальность «Искусство танца» прием абитуриентов осуществляется на базе 7-х классов, срок обучения — 4 года 10 месяцев.

Как отметил собеседник, прием документов продлится до 10 августа, вступительные экзамены начнутся с 11 августа. Зачисленным студентам выплачивается стипендия, добавил он.

Колледж находится по адресу: Республика Ингушетия, г. Сунжа, ул. Висаитова, 51. Телефон для справок: 8-928-090-40-74. Дополнительная информация размещена на официальном сайте колледжа искусств http://www. gki-06.ru.

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