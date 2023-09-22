Мероприятие

В колледже Сунжи Ингушетии провели мероприятие антитеррористической направленности

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В колледже архитектуры, дизайна и реинжиниринга в городе Сунже провели мероприятие по профилактике терроризма и экстремизма, сообщили газете «Ингушетии» в комитете по делам молодежи региона.

Студентам рассказали о том, как обнаружить и противостоять экстремистским и террористическим активностям. До молодых людей была доведена информация о методах вербовки и манипуляций, которыми пользуются различные группировки, о том, как этому всему можно противодействовать.

«Были обсуждены меры безопасности, которые студенты могут принять в своих учебных заведениях и в повседневной жизни. Это включает в себя знание основных правил личной безопасности, осведомленность о подозрительной деятельности и умение сообщать о ней в правоохранительные органы», — подчеркнул начальник охраны общественного порядка Ислам Чемурзиев.

Отмечается, что организаторы мероприятия рекомендовали студентам чтение специализированной литературы, участие в тренингах и семинарах и подписку на новостные рассылки по данной тематике.

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