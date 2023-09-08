В краеведческом музее Ингушетии планируют проводить встречи народных мастеров

О перспективах проведения подобных встреч договорилась научный сотрудник музея по декоративно-прикладному искусству Жанна Дзейтова с руководителем мастерской «Истинг» этнографом Зейнеп Дзараховой на встрече мастеров, которая прошла в Республиканском доме народного творчества.

«Здесь наши искусные мастерицы делились своим опытом и обменивались подарками. Для себя, как научный сотрудник по ДПИ, узнала много интересного и договорилась о проведении таких же встреч в нашем музее», — процитировала Дзейтову пресс-служба краеведческого музея.