Творчество

В краеведческом музее Ингушетии планируют проводить встречи народных мастеров

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В Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова будут проходить встречи мастеров народного творчества.

О перспективах проведения подобных встреч договорилась научный сотрудник музея по декоративно-прикладному искусству Жанна Дзейтова с руководителем мастерской «Истинг» этнографом Зейнеп Дзараховой на встрече мастеров, которая прошла в Республиканском доме народного творчества.

«Здесь наши искусные мастерицы делились своим опытом и обменивались подарками. Для себя, как научный сотрудник по ДПИ, узнала много интересного и договорилась о проведении таких же встреч в нашем музее», — процитировала Дзейтову пресс-служба краеведческого музея.

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