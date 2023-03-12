В крупнейшем городе Ингушетии стартовали весенние субботники

Отмечается, что по инициативе градоначальника Урусхана Евлоева мужские коллективы администраций Назрани и центрального округа очистили от мусора берега Алханчуртского канала. Всего было собрано около 400 мешков.

«К мероприятию подключились работники Ингушмелиоводхоза, которые с привлечением спецтехники убрали навальный мусор», — отметили в администрации.

Субботники также прошли в административных округах Насыр-Кортский, Альтиевский и Гамурзиевский.

«Планируем к началу празднования Ид-аль Фитр полностью очистить город от пыли — уже активно в городе работает новая техника, разобраться с несанкционированными свалками на нескольких улицах, восстановить полотна тротуаров, бордюры, обустроить мусорные контейнерные площадки и вообще преобразить Назрань», — отметил Еелоев.

Отметим, что Ид-аль Фитр (Мархаш) — мусульманский праздник разговения после месячного поста, в этом году приходится ориентировочно на 21 апреля.