В культурной столице Ингушетии отремонтируют конструкцию на «Оскановском круге»
В центре города Назрани строители начали ремонт конструкции, расположенной внутри площадки кругового движения, на пересечении проспекта Базоркина и улицы Осканова, так называемый в народе «Оскановский круг».
Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс службе мэрии, конструкция пришла в негодность и давно нуждалась в ремонте.
«По поручению главы города Урусхана Евлоева эти работы начались. На данном этапе конструкцию обшили металлом, далее будет произведена покраска и восстановлено освещение. В завершение ремонта будут высажены цветы и восстановлен бордюрный камень» — пояснил собеседник издания.