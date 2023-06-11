Благоустройство

В культурной столице Ингушетии отремонтируют конструкцию на «Оскановском круге»

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В центре города Назрани строители начали ремонт конструкции, расположенной внутри площадки кругового движения, на пересечении проспекта Базоркина и улицы Осканова, так называемый в народе «Оскановский круг».

Как сообщили газете  «Ингушетия»  в пресс службе мэрии, конструкция пришла в негодность и давно нуждалась в ремонте.

«По поручению главы города Урусхана Евлоева эти работы начались. На данном этапе конструкцию обшили металлом, далее будет произведена покраска и восстановлено освещение. В завершение ремонта будут высажены цветы и восстановлен бордюрный камень» — пояснил собеседник издания.

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