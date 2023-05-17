В лесах Ингушетии будут усилены меры по предупреждению незаконных рубок

Для предотвращения незаконной заготовки древесины и пресечения других нарушений министр поручил образовать комиссию по проведению патрулирования лесного массива. Патрулирование будет вестись мобильными группами из числа сотрудников лесничеств республики и волонтерами. Также не была исключена возможность конного патрулирования земель лесного фонда республики.

«Противодействие незаконной рубке является приоритетным направлением работы министерства на сегодняшний день. Незаконная рубка деревьев уничтожает не только природные ресурсы, но и приводит к нарушению баланса экосистемы, что негативно сказывается на жизни населения региона», — отметил Холохоев.

По итогам совещания министр дал поручение предоставлять отчеты о проделанной работе еженедельно.