В Магасе Ингушетии ликвидирован очаг произрастания дикорастущей конопли

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Накануне в правобережной зоне города Магаса был обнаружен участок с дикорастущей коноплей общей площадью 120 квадратных метров.

Как сообщила пресс-служба городской администрации газете «Ингушетия», было установлено, что изъятые образцы растений содержат наркотические вещества. Под руководством сотрудников муниципалитета в соответствии с федеральным законом «O наркотических средствах и психотропных веществах» путем скашивания и сжигания очаг произрастания дикорастущей конопли был ликвидирован.

«Уничтожение очага дикорастущих растений является важной мерой для предотвращения распространения и незаконного использования таких растений в наркотических целях», — отметил собеседник издания.

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