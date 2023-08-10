В Магасе Ингушетии ликвидирован очаг произрастания дикорастущей конопли

Как сообщила пресс-служба городской администрации газете «Ингушетия», было установлено, что изъятые образцы растений содержат наркотические вещества. Под руководством сотрудников муниципалитета в соответствии с федеральным законом «O наркотических средствах и психотропных веществах» путем скашивания и сжигания очаг произрастания дикорастущей конопли был ликвидирован.

«Уничтожение очага дикорастущих растений является важной мерой для предотвращения распространения и незаконного использования таких растений в наркотических целях», — отметил собеседник издания.