В Магасе подвели итоги конкурса на лучшее оформление здания к Новому году

Отмечается, что победителей определяли на основании предварительных объездов организаций. На первом месте «Аллергологический центр 1», втором — магазин Perfumer, третьем — Salon ing Magas.

Напомним, что конкурс был объявлен в конце ноября уходящего года с целью обеспечения и поддержки благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса, а также улучшение внешнего облика нашей столицы.