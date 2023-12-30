Конкурс

В Магасе подвели итоги конкурса на лучшее оформление здания к Новому году

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В столице республики подвели итоги конкурса на лучшее оформление к Новому 2024 году помещений и прилегающей территории субъектов МСП, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе мэрии Магаса.

Отмечается, что победителей определяли на основании предварительных объездов организаций. На первом месте «Аллергологический центр 1», втором — магазин Perfumer, третьем — Salon ing Magas.

Напомним, что конкурс был объявлен в конце ноября уходящего года с целью обеспечения и поддержки благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса, а также улучшение внешнего облика нашей столицы.

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