В Магасе прошло заседание регионального совета сторонников партии «Единая Россия»

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном отделении партии, участники мероприятия обсуждали плановую ротацию состава совета сторонников, проведение акции «Коробка храбрости» и итоги работы структуры за нынешний год. Кроме того, поднимался вопрос проведения заседания дискуссионного клуба на тему «Развитие системы музеев образовательных и научных организаций».

Отмечается, что члены совета намерены провести акцию «Коробка храбрости» в ближайшее время.

«Эта акция — хорошая возможность поддержать детей, которые проходят лечение в больницах. Болезненные процедуры, уколы зачастую требуют терпения и смелости. Небольшие подарки поднимут настроение, придадут сил, что позволит детям скорее поправиться. Акция «Коробка храбрости» — одно из важных направлений Народной программы, её социальных проектов. Забота о каждом нуждающемся — один из основных её принципов», — подчеркнул Магомед Бекмурзиев.

Что касается темы развития системы музеев образовательных организаций, то они являются важным элементом патриотического и гражданского воспитания. И тематика школьных музеев давно поддерживается в рамках партийного проекта «Историческая память».