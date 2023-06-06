Мини-футбол

В Магасе провели республиканский турнир по мини-футболу, приуроченный ко Дню Ингушетии

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Центром культуры, спорта и туризма города Магаса в физкультурно-оздоровительном комплексе открытого типа провели республиканский турнир по мини-футболу, приуроченный ко Дню Ингушетии.

Как сообщили в мэрии города, в соревнованиях участвовали юные футболисты 2011-2012 годов рождения в составе 6-ти команд, представлявших различные города и районы республики, в том числе и Магас.

В результате упорного противостояния были определены победители и призеры в общекомандном зачете. Первое место заняла команда «Барс» (с. Барсуки, г. Назрань), второе место у команды «Магас» (г. Магас), третьими стали игроки команды «Спартак Магас» (региональная школа-филиал ФК «Спартак Москва»).

 

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