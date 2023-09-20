В Магасе пройдет конкурс «Ингушский язык в лицах и словах»

К мэру столицы региона Зайту Орцханову обратился Инал Оздоев, с просьбой оказать поддержку в организации мероприятия.

Целью проведения конкурса, по его словам, является сохранение ингушского языка, его популяризация среди учащихся школ республики, обогащение их знаний о традициях и культуре народа.

Возможность поучаствовать в соревновании и продемонстрировать свои познания в ингушском языке есть у учеников общеобразовательных учреждений республики всех возрастов.

Интеллектуальное состязание пройдет в стенах Научной библиотеки Ингушского государственного университета.

Зайт Орцханов обещал посодействовать не только в организации конкурса, но и в приобретении призов для победителей, а также отметил, что необходимо развивать языковую и культурную идентичность ингушского народа, особенно среди представителей молодежи.