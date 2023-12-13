В Малгобеке благоустроили 4 улицы в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»

По словам собеседника издания, на всех вышеперечисленных участках проводились следующие виды работ: реконструкция дорожного полотна, модернизация осветительной системы с использованием энергосберегающего оборудования, обновление разметки, замена дорожных знаков, озеленение проектируемой территории, прокладка новых тротуаров или же ремонт ранее проложенных, а также установка бордюрного камня и тому подобное.

«Жителям должно быть, прежде всего, комфортно перемещаться по городу. Именно такую задачу мы и преследуем в своей деятельности», — отметил мэр города Мусса Галаев.