В Малгобеке благоустроили 4 улицы в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»
В Малгобеке за текущий год в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустроили четыре улицы: 27-го Партсъезда, Кооперативную, Партизанскую и Гагарина, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе муниципалитета.
По словам собеседника издания, на всех вышеперечисленных участках проводились следующие виды работ: реконструкция дорожного полотна, модернизация осветительной системы с использованием энергосберегающего оборудования, обновление разметки, замена дорожных знаков, озеленение проектируемой территории, прокладка новых тротуаров или же ремонт ранее проложенных, а также установка бордюрного камня и тому подобное.
«Жителям должно быть, прежде всего, комфортно перемещаться по городу. Именно такую задачу мы и преследуем в своей деятельности», — отметил мэр города Мусса Галаев.