В Малгобеке Ингушетии прошел детско-юношеский футбольный турнир

Как сообщили в молодёжном ведомстве республики, в соревнованиях приняли участие 4 команды из лагеря «Нефтяник».

«Лето — это пора, когда детям хочется резвиться, прыгать, бегать, а тут еще и праздник. Решили немного порадовать наших юных спортсменов и организовали такой мини-футбольный турнир», -подчеркнул сотрудник Коммолодежи Ингушетии Исрапил Цечоев

Отмечается, что по итогам матча были определены три призера: команды «Аскер», «ЦСК», «Спартак».