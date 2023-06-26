В Малгобеке Ингушетии прошел детско-юношеский футбольный турнир

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Комитетом по делам молодежи совместно с судебными приставами Ингушетии в городе Малгобеке был организован детско-юношеский футбольный турнир «Народные герои».

Как сообщили в молодёжном ведомстве республики, в соревнованиях приняли участие 4 команды из лагеря «Нефтяник».

«Лето — это пора, когда детям хочется резвиться, прыгать, бегать, а тут еще и праздник. Решили немного порадовать наших юных спортсменов и организовали такой мини-футбольный турнир», -подчеркнул сотрудник Коммолодежи Ингушетии Исрапил Цечоев

Отмечается, что по итогам матча были определены три призера: команды «Аскер», «ЦСК», «Спартак».

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