В Малгобеке Ингушетии прошел детско-юношеский футбольный турнир
Комитетом по делам молодежи совместно с судебными приставами Ингушетии в городе Малгобеке был организован детско-юношеский футбольный турнир «Народные герои».
Как сообщили в молодёжном ведомстве республики, в соревнованиях приняли участие 4 команды из лагеря «Нефтяник».
«Лето — это пора, когда детям хочется резвиться, прыгать, бегать, а тут еще и праздник. Решили немного порадовать наших юных спортсменов и организовали такой мини-футбольный турнир», -подчеркнул сотрудник Коммолодежи Ингушетии Исрапил Цечоев
Отмечается, что по итогам матча были определены три призера: команды «Аскер», «ЦСК», «Спартак».