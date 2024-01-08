В Малгобеке Ингушетии в ходе рейда госавтоинспекторами выявлено 30 нарушений

Водители привлечены к административной ответственности, в том числе за управление транспортными средствами без номеров, документов и прав, с не пристегнутым ремнем безопасности, без страховки, а также по ряду других статей КоАП России.

«Четыре машины доставлены в городской отдел полиции, кроме того, на месте устранил тонировку 21 водитель», — сказал собеседник издания.

В министерстве внутренних дел автомобилистам напомнили, что необходимо своевременно оплачивать административные штрафы, в противном случае им грозит двукратное их увеличение или 15 суток ареста.

Сведения об имеющихся штрафах и наличии задолженности по их уплате можно получить на официальном сайте Госавтоинспекции (www. gibdd. ru), портале Государственных и муниципальных услуг (www. gosuslugi. ru), а также на сайте ФССП России.