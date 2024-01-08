Рейд

В Малгобеке Ингушетии в ходе рейда госавтоинспекторами выявлено 30 нарушений

0

В ходе очередного рейда в Малгобеке госавтоинспекторами выявлено 30 нарушений, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе МВД по республике.

Водители привлечены к административной ответственности, в том числе за управление транспортными средствами без номеров, документов и прав, с не пристегнутым ремнем безопасности, без страховки, а также по ряду других статей КоАП России.

«Четыре машины доставлены в городской отдел полиции, кроме того, на месте устранил тонировку 21 водитель», — сказал собеседник издания.

В министерстве внутренних дел автомобилистам напомнили, что необходимо своевременно оплачивать административные штрафы, в противном случае им грозит двукратное их увеличение или 15 суток ареста.

Сведения об имеющихся штрафах и наличии задолженности по их уплате можно получить на официальном сайте Госавтоинспекции (www. gibdd. ru), портале Государственных и муниципальных услуг (www. gosuslugi. ru), а также на сайте ФССП России.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Пользователей Telegram Ингушетии предупреждают о случаях взломов аккаунтов
Глава Ингушетии выразил соболезнования родным и близким ученого Джабраила Чахкиева
Первому Герою России Суламбеку Осканову 8 января исполнился бы 81 год
Умер археолог, автор монографии «Древности горной Ингушетии» Джабраил Чахкиев
Около 50 тыс. рублей перевел житель Ингушетии лживому продавцу пшеницы и ячменя
Сухая трава загорелась в Ингушетии на площади 5 га
В Карабулаке Ингушетии госавтоинспекторы в ходе рейда выявили 28 нарушений
Лавинная опасность сохраняется в горах Ингушетии
С Рождеством поздравил православных жителей региона Глава Ингушетии
После отравления угарным газом ребенка прокуратурой Ингушетии проводится проверка
Три человека пострадали при опрокидывании легковушки в Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 