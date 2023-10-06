Мероприятие

В Малгобеке прошли уроки безопасности

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В гимназии номер 1 города Малгобека состоялись занятия по ОБЖ, в ходе которых местным жителям рассказали о безопасном обращении с огнем, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе муниципалитета.

Мероприятие было приурочено ко Дню гражданской обороны МЧС России и призвано пропагандировать среди населения знания о безопасном поведении в повседневной жизни, а также при возникновении ЧС.

Сотрудники отдела ГО и ЧС администрации города, проводившие данное обучение, рассказали собравшимся о том, как избежать возникновения пожаров, об иных разновидностях чрезвычайных ситуаций, как оградить себя от их возникновения и как реагировать, если такие ситуации все же возникли.

Отмечается, что подобные мероприятия очень важны и проводятся на территории субъекта регулярно.

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